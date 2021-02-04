Де дивитися вирішальні матчі збірної України у відборі на Євробаскет

У найближчі дні завершиться відбіркова кампанія жіночого чемпіонату Європи-2021 з баскетболу. Збірна України зіграє в "міхурі" в Португалії дві зустрічі, після яких і визначиться доля всіх путівок до фінальної частини турніру. В листопаді збірна України здобула яскраву перемогу у відборі на Євро .
Що потрібно для успіху
4 і 6 лютого "синьо-жовті" зіграють з командами Португалії та Фінляндії. Щоб подолати кваліфікацію, нашим дівчатам потрібно двічі вигравати, що, втім, вони вже і робили з цими суперниками. Однак навіть тоді українки займуть лише друге місце в групі. Оскільки у вирішальну стадію пройдуть тільки 5 з 9 команд, що зайняли другі позиції в відборі, потрібно мати солідну різницю закинутих і пропущених м'ячів. Так що дуже бажано здобувати перемоги з переконливим рахунком.
Хто й коли грає
Приємною новиною є прибуття в табір команди однієї з найкращих баскетболісток Європи – Аліни Ягупової, яка відмінно виступає в Євролізі за турецький клуб.
Обидва поєдинки на українському телебаченні покаже канал Xsport. Сьогодні пряма трансляція розпочнеться о 19:55, в суботу – о 16:55.
Склад збірної України на матчі в Матозіньюші:
Захисники: Віта Горобець, Ольга Дубровіна (обидві – "Прометей"), Єлизавета Мітіна ("Інтерхім"), Ольга Сівакова ("Чайка-ДЮСШ-Бердянськ"), Вікторія Шматова ("Рівне-ОШВСМ").
Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві – "Чукурова", Туреччина), Ольга Яцковець ("Вінтертур", Швейцарія), Вероніка Любінець, Уляна Дацко, Оксана Молова (всі – "Прометей"), Христина Філевич ("Київ-Баскет").
Центрова: Міріам Уро-Нілє ("Київ-Баскет").
Тим часом, чоловіча збірна України здобула путівку на Євробаскет-2022, вирвавши перемогу в Австрії.
Згадаймо, як українки обігравали команду Португалії в Харкові:
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