Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Фанат кинув пляшкою в зірку НБА. Помстився гравцеві за напад на лепрекона

Олена Павлова Олена Павлова
31 травня, 10:14
Копіювати лінк
Розігруючий клубу НБА Бруклін Нетс Кайрі Ірвінг потоптався по символу Бостон Селтікс, а уболівальник за це ледь не проломив йому голову
Кайра Ірвінг в матчі з Бостон Селтікс
Кайра Ірвінг в матчі з Бостон Селтікс / Фото: Reuters

Дуже жарким і багатим на події вийшов четвертий матч першого раунду плей-офф НБА між Бостоном і Брукліном (126:141). І обидва скандальних інциденти пов'язані з колишнім баскетболістом Селтікс Кайрі Ірвінгом, який вже виступає за Нетс. Раніше зірок НБА обплювали і закидали попкорном.

Після матчу, який завершився перемогою Брукліна, уболівальник Бостона кинув пляшкою в розігруючого гостей Ірвінга, коли той йшов до роздягальні. На щастя для гравця, кидок фаната був неточний, і пляшка пролетіла повз голову Кайрі. Але була близька. Інцидент обурив гравців Брукліна, які відразу спробували вирахувати винуватця.

Як повідомляє в Twitter інсайдер Шемс Чаранія, особа вболівальника була встановлена. Чоловік уже заарештований і довічно позбавлений права відвідувати матчі на арені Ті Ді Гарден в Бостоні. Судячи з кадрів, які потрапили в мережу, горе-снайпером виявився чоловік у майці з номером чемпіона НБА-2008 в складі Селтікс Кевіна Гарнетта.

Нагадаємо, що перед переїздом серії в Бостон Ірвінг, який виступав за Селтікс з 2017-го по 2019 рік, сказав наступне: "Сподіваюся, все зведеться безпосередньо до баскетболу, обійдеться без агресії, прихованого расизму і образливих вигуків. Чи потрапляв я в такі ситуації раніше? Я не єдиний, хто може розповісти про таке".

Читайте також: Місиво на парковці: фанати в США лупцювали один одного у машин після програшу команди

А вже на арені Кайрі демонстративно наступив на обличчя Лепрекону Лакі, зображеному на емблемі клубу з Бостона в центрі майданчика.

І тепер стає зрозуміло, що могло так розлютити вболівальника. До того ж Нетс повели в серії з рахунком 3:1.

Раніше ми повідомляли, що баскетболіст заплатить штраф понад мільйон за відвідування стриптизерок.

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти