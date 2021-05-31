Фанат кинув пляшкою в зірку НБА. Помстився гравцеві за напад на лепрекона

Розігруючий клубу НБА Бруклін Нетс Кайрі Ірвінг потоптався по символу Бостон Селтікс, а уболівальник за це ледь не проломив йому голову

Кайра Ірвінг в матчі з Бостон Селтікс / Фото: Reuters

Дуже жарким і багатим на події вийшов четвертий матч першого раунду плей-офф НБА між Бостоном і Брукліном (126:141). І обидва скандальних інциденти пов'язані з колишнім баскетболістом Селтікс Кайрі Ірвінгом, який вже виступає за Нетс. Раніше зірок НБА обплювали і закидали попкорном.

Після матчу, який завершився перемогою Брукліна, уболівальник Бостона кинув пляшкою в розігруючого гостей Ірвінга, коли той йшов до роздягальні. На щастя для гравця, кидок фаната був неточний, і пляшка пролетіла повз голову Кайрі. Але була близька. Інцидент обурив гравців Брукліна, які відразу спробували вирахувати винуватця.

Як повідомляє в Twitter інсайдер Шемс Чаранія, особа вболівальника була встановлена. Чоловік уже заарештований і довічно позбавлений права відвідувати матчі на арені Ті Ді Гарден в Бостоні. Судячи з кадрів, які потрапили в мережу, горе-снайпером виявився чоловік у майці з номером чемпіона НБА-2008 в складі Селтікс Кевіна Гарнетта.

Нагадаємо, що перед переїздом серії в Бостон Ірвінг, який виступав за Селтікс з 2017-го по 2019 рік, сказав наступне: "Сподіваюся, все зведеться безпосередньо до баскетболу, обійдеться без агресії, прихованого расизму і образливих вигуків. Чи потрапляв я в такі ситуації раніше? Я не єдиний, хто може розповісти про таке".

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А вже на арені Кайрі демонстративно наступив на обличчя Лепрекону Лакі, зображеному на емблемі клубу з Бостона в центрі майданчика.

І тепер стає зрозуміло, що могло так розлютити вболівальника. До того ж Нетс повели в серії з рахунком 3:1.

Раніше ми повідомляли, що баскетболіст заплатить штраф понад мільйон за відвідування стриптизерок.