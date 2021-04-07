Екс-гравець російського клубу жорстоко побив ефектну дівчину: це потрапило на камеру

Колишній захисник красноярського Єнісею і Лос-Анджелес Лейкерс американець Даріус Морріс жорстоко побив дівчину, яка кричала і боялася за своє життя. Момент насильства потрапив на відео і розійшовся по мережі. Після чого баскетболіст відключив коментарі в своєму Instagram. Раніше боєць MMA побив двох дівчат на новорічній вечірці.

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Інцидент між Морісом і колишньою дівчиною Крістен Еванджелін стався в минулому році, коли вона відмовилася віддавати гравцю свій телефон. За це на її обличчі не залишилося живого місця і частини волосся на голові. Але тільки 5 квітня 2021 року одна з подруг Крістен вирішила опублікувати фото і відео побоїв – повідомляє Awesemo Sideaction.

"Ти хворий! Я зруйную всю твою репутацію цими кадрами, тому що все повинні знати про те, що трапилося", – написала подруга Еванджелін

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Сама Крістен також також відреагувала на кадри, які з'явилися в мережі. Вона вперше публічно зізналася в побоях, але також повідомила, що через закони штату Нью-Йорк їй не вдалося залучити Морріса до серйозної відповідальності.

"Я ніколи раніше не говорила про своє особисте життя, відчуваючи дискомфорт і тривогу. Це були роки фізичного і психологічного насильства, але що ще гірше – він навіть не шкодує. Він говорив, що я йому зраджувала і почав бити мене по обличчю, коли я не дала йому телефон. Я подавала в суд. Виявилося, що це всього лише дрібна провина, тому що кістки не були зламані, були пошкоджені лише зуби", – написала Еванджелін в Instagram

Нагадаємо, що Даріус Морріс був обраний Лос-Анджелес Лейкерс на драфті НБА в 2011 році в другому раунді. За свою кар'єру він змінив ряд клубів НБА – Кліпперс, Сіксерс, Гріззліс, Нетс. Потім пограв в інших лігах. У Росії в сезоні-2019/2020 Даріус виступав за Єнісей. Пізніше він перебрався до Гравелін-Дюнкерк (Франція), зараз баскетболіст знаходиться в статусі вільного агента.

Раніше легенду футболу затримали за побиття дівчини. До цього він 8 років зраджував дружині з дружиною брата.

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