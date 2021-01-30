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Чемпіонка світу з баскетболу видалила груди. Навіщо вона це зробила?

30 січня, 11:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лейша Кларендон ідентифікує себе як транссексуала

Захисник команди жіночої НБА "Нью-Йорк Ліберті" Лейша Кларендон перенесла операцію з видалення грудей. Дівчина ідентифікує себе як транссексуала.

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"Зазвичай не боюся ділитися новинами публічно, але кількість ненависті, міфів і невігластва змусило мене задуматися, перш ніж поділитися цією радістю. Мені зробили операцію. Відчуваю свободу і ейфорію в тілі і хочу, щоб трансгендери знали і бачили, що ми завжди існували і ніхто не може нас стерти", – написала баскетболістка на своїй сторінці в Twitter.

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Лейша Кларендон обрана на драфті WNBA 2013 року в першому раунді під загальним дев'ятим номером клубом "Індіана Фівер". 2018 рокувона стала чемпіоном світу в складі збірної США.

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Джерело: Championat.ru

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