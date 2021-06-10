Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Чарльза Барклі до смерті налякав пітон: баскетболіст ледве втік

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 10:44
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Легендарний форвард Фінікс Санз вистрибнув з-за столу в телевізійній студії, коли до нього підійшла дівчина з рептилією – дивіться відео розіграшу по-американськи
Барклі до смерті налякав пітон
Барклі до смерті налякав пітон / Фото: Twitter

Легендарного американського баскетболіста Чарльза Барклі до смерті налякали в ефірі каналу TNT, коли в студію занесли живого пітона. Двометровий спортсмен-гігант, який свого часу наводив страх на суперників у матчах НБА, вистрибнув з-за столу і з жахом відскочив на кілька метрів, побачивши, як до нього наближається дівчина з рептилією.

Відзначимо, що в ефірі американського телеканалу Чарльз Барклі робить прогнози на матчі плей-оф НБА і підтверджує їх "гарантованою" кнопкою. Цього разу Барклі "гарантував", що Денвер виграє другий матч серії з Фініксом.

Відразу після натискання ним кнопки в студії влаштували циркову виставу з акробатами і живою змією, від самого вигляду якого серце у Барклі пішло в п'яти. Подейкують, Чарльз з дитинства боїться цих істот.

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Цікаво, що Барклі, котрий схопився зі свого місця, зупинив ще один гігант Шакіл О'Ніл. Обхопивши Чарльза за пояс, Шак намагався переконати його доторкнутися до пітонf. Але Сер Чарльз так і не наважився.

До речі, прогноз його не спрацював. Денвер програв Фініксe – 98:123.

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