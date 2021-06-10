Чарльза Барклі до смерті налякав пітон: баскетболіст ледве втік

Легендарний форвард Фінікс Санз вистрибнув з-за столу в телевізійній студії, коли до нього підійшла дівчина з рептилією – дивіться відео розіграшу по-американськи

Барклі до смерті налякав пітон / Фото: Twitter

Легендарного американського баскетболіста Чарльза Барклі до смерті налякали в ефірі каналу TNT, коли в студію занесли живого пітона. Двометровий спортсмен-гігант, який свого часу наводив страх на суперників у матчах НБА, вистрибнув з-за столу і з жахом відскочив на кілька метрів, побачивши, як до нього наближається дівчина з рептилією.

Відзначимо, що в ефірі американського телеканалу Чарльз Барклі робить прогнози на матчі плей-оф НБА і підтверджує їх "гарантованою" кнопкою. Цього разу Барклі "гарантував", що Денвер виграє другий матч серії з Фініксом.

Відразу після натискання ним кнопки в студії влаштували циркову виставу з акробатами і живою змією, від самого вигляду якого серце у Барклі пішло в п'яти. Подейкують, Чарльз з дитинства боїться цих істот.

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Цікаво, що Барклі, котрий схопився зі свого місця, зупинив ще один гігант Шакіл О'Ніл. Обхопивши Чарльза за пояс, Шак намагався переконати його доторкнутися до пітонf. Але Сер Чарльз так і не наважився.

До речі, прогноз його не спрацював. Денвер програв Фініксe – 98:123.