Боюся залишитися у Росії назавжди. Американська баскетболістка звернулася до Байдена

Дворазова олімпійська чемпіонка Бріттні Грайнер підозрюється російською владою в контрабанді наркотиків і ризикує надовго затриматись у державі-терористі

Бріттні Грайнер написала листа Байдену / Фото: Колаж: Сьогодні

У лютому 2022 року американська баскетболістка Бріттні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво. У багажі спортсменки начебто виявили наркотики. За місцевим законодавством американці загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років.

Бріттні Грайнер, яка перебуває в московському СІЗО, направила листа президенту США Джо Байдену з проханням звільнити її. Про це повідомляє Yahoo! Sports.

Реклама

" Перебуваючи тут, у російській в'язниці, наодинці зі своїми думками і без захисту дружини, сім'ї, друзів, олімпійської форми та будь-яких досягнень, я боюся, що можу залишитися тут назавжди. 4 липня наша сім'я зазвичай вшановує тих, хто боровся за нашу свободу, у тому числі мого батька, ветерана війни у В'єтнамі. Мені боляче думати про те, як я завжди наголошую на цей день, оскільки цього року свобода означає для мене щось інше. Я розумію, що у вас багато турбот, але, будь ласка, не забувайте про мене та інших американських в'язнів. Будь ласка, зробіть все можливе для нашого повернення додому. Я вперше голосувала у 2020 році, і я голосувала за вас. Я вірю у вас. Мені ще стільки всього хорошого потрібно зробити на волі, яку ви можете допомогти повернути. Я скучила за дружиною, по сім'ї. Я сумую за своїми товаришами за командою. Мене вбиває, як вони зараз страждають. Я вдячна за все, що ви можете зробити для мого повернення додому", – написала американська баскетболістка.

Бріттні Грайнер 31 рік. У 2014 році вона стала чемпіонкою жіночої НБА у складі команди Фінікс Меркурі. У складі збірної США баскетболістка двічі виграла Олімпійські ігри (2016, 2020) та чемпіонати світу (2014, 2018).

З 2015 року американка виступає за клуб УГМК із Єкатеринбургу. До речі, у 2013 році в інтерв'ю журналу Sports Illustrated Бріттні Грайнер зробила публічний камінг-аут, офіційно оголосивши, що є лесбіянкою.

Реклама

Раніше ми розповідали, як у легенди НБА Вінса Картера грабіжник вкрав 100 тисяч доларів. Дружина з дітьми рятувалася від злодія у шафі у спальні.

Картер грав у НБА з 1998 по 2020 рік