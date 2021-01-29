Хворих на коронавірус шукають собаки: в НБА фанатам влаштували оригінальний огляд

Вперше в цьому сезоні баскетбольний клуб "Маямі Хіт" провів матч НБА із глядачами. А щоб не допустити на арену хворих на COVID-19, всіх фанів обнюхували собаки.

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Перед матчем регулярного чемпіонату НБА "Маямі Хіт" – "Денвер Наггетс" вперше на коронавірус фанатів перевіряли собаки. Спеціально навчені тварини обнюхували уболівальників, перш ніж пустити їх усередину "Американ Ейрлайнс Арени".

Cобак дресирують в Міжнародному університеті Флориди, і лікар Деетта Міллс, яка очолює програму, розповіла, що їхня програма схожа на те, як собаки вчаться виявляти бомби і наркотики. Замість заборонених об'єктів дресирувальники використовували маски для обличчя від COVID-інфікованих пацієнтів, повідомляє TMZ .

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Раніше ми писали, що колишній тренер київського "Динамо" відмовився від щеплення. "Вакцині не довіряю", – заявив коуч.

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