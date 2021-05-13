Біжу до бомбосховища з трьома дітьми, а небо падає над нашими головами: жах тренера в Ізраїлі

Грецький наставник Хапоеля Холон Стефанос Дедас пережив ракетну атаку з боку Палестини і зрозумів, що баскетбол – це просто розвага

Стефанос Дедас/Фото @HapoelHolonBC

Головний тренер Хапоеля Холон грек Стефанос Дедас відреагував на бомбардування Ізраїлю з боку Палестини. Раніше ракетна атака перервала матч чемпіонату Ізраїлю, а люди в залі кинулися шукати притулок.

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"Такі моменти, коли я біжу до бомбосховища з моїми трьома маленькими дітьми, а небо падає над нашими головами, нагадують мені, що баскетбол – це просто розвага. Спасибі всім з Греції та Ізраїлю, хто зв'язався зі мною, щоб дізнатися, що зі мною і моєю родиною. Спасибі, ми в безпеці", – написав Дедас у Twitter

Минулого тижня Хапоель вибув з боротьби в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у матчі з іспанським Сан-Пабло Бургос. Команда грецького тренера програла з рахунком 77:86.

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Ракетний удар по Ізраїлю / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що Ізраїль і Палестина здійснили серію ракетних обстрілів територій одне одного після зіткнень між представниками двох країн в Єрусалимі.

Вчора ввечері ХАМАС випустив ще близько 145 ракетпо ізраїльських містах Ашкелон, Нетівот, Сдерот і Ашдод. Як результат, було поранено близько трьох десятків людей, серед них і шестирічного хлопчика. Загинув також один з ізраїльських військових.

Відео: Євгенія Корніх