Баскетболіст врятував дитину, яка впала в басейн. З'явилося відео

Американський гравець Філадельфії Андре Драммонд врятував дитину, яка впала в басейн.
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28-річний баскетболіст опублікував відео, на якому він разом з сім'єю відпочиває біля басейну. Раптово дворічний син Драммонда Діон спотикається і падає у воду.
Андре швидко зреагував на ситуацію – повністю одягнений баскетболіст, вага якого становить 127 кілограмів, практично миттєво стрибнув в басейн і врятував сина.
"Не всі герої носять плащі. Найгірший кошмар батьків. Подвиг мого сина, і мій подвиг теж", – прокоментував подію Драммонд.
NBA & # 39; s Andre Drummond Heroically Saves Son After Falling In Pool pic.twitter.com/sHcd3FqDId- zxaxqx1 (@ zxaxqx1) August 12, 2021