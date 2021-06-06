Баскетболіст з контрактом на 60 млн доларів сів у в'язницю за приховування краденого

24-річний Малік Бізлі з клубу НБА Міннесота Тімбервулвз проведе в ув'язненні 120 днів за загрозу насильства і приховування краденого майна

Малік Бізлі робить данк в матчі НБА / Фото: Getty Images

Захисник клубу НБА Міннесота Тімбервулвз Малік Бізлі відправився до в'язниці, щоб відбути 120 днів ув'язнення у виправній установі.

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24-річний Бізлі в міжсезоння підписав чотирирічний контракт на суму 60 млн доларів. Він був обраний Денвер Наггетс під загальним 19-м номером на драфті НБА у 2016 році, а через чотири сезони, в лютому 2020-го, обміняний до Міннесоти.

26 вересня Малік був заарештований за звинуваченням у зберіганні марихуани, приховуванні краденого майна та загрозу насильства. У грудні 2020 гравець визнав себе винним у загрозі насильства, прокурор зняв звинувачення в зберіганні наркотиків.

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