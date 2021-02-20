"Барселона" вмовила чемпіона НБА грати безкоштовно: тепер українцеві доведеться туго

Чемпіон світу з баскетболу та призер трьох Олімпійських ігор По Газоль знайшов новий клуб. Чемпіон НБА перебрався до Європи. Легендарний іспанський центровий підписав контракт з "Барселоною", за яку виступає український бігмен Артем Пустовий. Буквально на минулих вихідних "Барселона" розгромила "Реал", а українець взяв Кубок Іспанії.
Як повідомляє Mundo Deportivo, "Барселона" уважно стежила за процесом відновлення Газоля після травми стопи, через яку в НБА він не виходив на паркет з березня 2019 року. Угода з 40-річним По підписана до кінця сезону. І ветеран погодився грати безкоштовно. А Пустовий отримав неймовірного конкурента.
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Зате контракт з "Барселоною" дозволить Газолю отримати ігрову практику, щоб виступити за збірну Іспанії на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Центровий прилетить в Каталонію в найближчі кілька днів.
Нагадаємо, що більшу частину карьериГазоль провів в НБА, виступаючи в складі "Мемфіс Гріззліз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллз", "Сан-Антоніо Сперс" і "Мілуокі Бакс". Іспанець двічі вигравав чемпіонський титул у складі "Лейкерс".
Раніше ми писали, що Газоль назвав первістка на честь загиблої доньки Кобі Брайанта.
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