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14-річну баскетболістку обговорює весь світ через її ріст! На зірок НБА вона дивиться зверху вниз

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 липня, 21:05
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Чжан Цзиюй народилася в високорослій провінції Китаю Шаньдун в родині баскетболістів, їй не вистачає всього чотирьох сантиметрів, щоб обійти по росту легендарного Яо Міна
Чжан Цзиюй на фоні своїх ровесників
Чжан Цзиюй на фоні своїх ровесників

Фінал чемпіонату Китаю з баскетболу серед дівчат до 15 років висвітлює весь світ. У чому секрет такої підвищеної уваги до дитячого турніру? Все просто. У складі чемпіонів грала 14-річна баскетболістка Чжан Цзиюй. Її зріст – 226 см. Так, 2 метра і 26 сантиметрів. Саме такого росту зараз найвищий баскетболіст НБА – Тако Фаллах!

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Фахівці списують все на гени. Чжан народилася в найбільш високорослій провінції Китаю Шаньдун, а її батьки – баскетболісти. Ріст батька – 213 см, мами – 198 см.

Уже в 6 років ріст дівчинки становив 160 см. Якщо вона продовжить рости, то перевершить легендарного китайського баскетболіста Яо Міна – 229 см.

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Звичайно, Чжан Цзиюй має величезну перевагу в рості над однолітками, що викликає невдоволення у суперників. Але природно, що грати дитині з дорослими баскетболістами ще дуже рано.

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