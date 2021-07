14-річну баскетболістку обговорює весь світ через її ріст! На зірок НБА вона дивиться зверху вниз

Фінал чемпіонату Китаю з баскетболу серед дівчат до 15 років висвітлює весь світ. У чому секрет такої підвищеної уваги до дитячого турніру? Все просто. У складі чемпіонів грала 14-річна баскетболістка Чжан Цзиюй. Її зріст – 226 см. Так, 2 метра і 26 сантиметрів. Саме такого росту зараз найвищий баскетболіст НБА – Тако Фаллах!

Фахівці списують все на гени. Чжан народилася в найбільш високорослій провінції Китаю Шаньдун, а її батьки – баскетболісти. Ріст батька – 213 см, мами – 198 см.

