Зірка X-Factor заспіває перед фіналом Ліги чемпіонів у Парижі

Каміла заспіває на "Стад де Франс" / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська співачка кубинського походження Каміла Кабельо виступить на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Стад де Франс" 28 травня. У вирішальному матчі зійдуться Реал та Ліверпуль.

У півфіналі Реал у додатковий час обіграв Манчестер Сіті.

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А Ліверпуль здобув вольову перемогу над Вільярреалом.

"Я буду дуже рада вийти на сцену перед фіналом Ліги чемпіонів у Парижі! Я маю намір влаштувати по-справжньому особливе шоу, об'єднавши дух моєї латинської спадщини та почуття єднання любителів музики та спорту у всьому світі. Не можу дочекатися", – прокоментувала майбутній виступ Каміла.

Фінал цього року транслюватиметься більш ніж у 200 країнах та територіях по всьому світу. Кабельо вийде на поле приблизно за 10 хвилин до того, як розпочнеться найважливіша гра нинішнього сезону у європейському клубному футболі.

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Камілі – 25 років. Вона народилася у Гавані, але у дитинстві з батьками переїхала до США. Здобула популярність після участі в телевізійному шоу X-Factor у 2012 році.

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Дебютний студійний альбом Camila (2018) одразу потрапив на перше місце в американському хіт-параді Billboard 200.

21 червня 2019 року Кабельо разом із канадським співаком Шоном Мендесом випустили сингл та відеокліп Senorita, який посів друге місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100.

У 2021 році Каміла Кабельо зіграла головну роль у музичному фільмі "Попелюшка".