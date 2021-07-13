Зірка Формули-1 став жертвою нападу після фіналу Євро-2020

Невідомі напали на гонщика Формули-1 і відібрали у нього дорогий годинник. Інцидент стався на парковці біля стадіону "Вемблі"

Ландо Норріса пограбували після фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Британський гонщик Формули-1 Ландо Норріс постраждав від рук уболівальників збірної Англії після фіналу Євро-2020. Як ми писали раніше, фанати нападали на людей в підтрибунному приміщенні стадіону "Вемблі". Однією з жертв і став пілот Макларена.

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"McLaren Racing може підтвердити, що Ландо Норріс був залучений в інцидент після фіналу Євро-2020 на "Вемблі". У нього відібрали годинник. На щастя, Ландо вийшов з інциденту неушкодженим, але, зі зрозумілих причин, вражений. Команда підтримує Ландо", – йдеться в заяві команди.

The Sun опублікував деякі подробиці інциденту. За їхньою інформацією, хулігани напали на гонщика не на самому стадіоні, а вже на парковці біля арени і відібрали годинник Richard Mille RM 11-03 вартістю 40 тисяч фунтів.