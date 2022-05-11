Глядачі горіли заживо: моторошну трагедію на стадіоні спровокував недопалок

Фото: sgsa.org.uk

11 травня 1985 року сталася одна з найжахливіших трагедій в історії світового футболу. Прямо під час матчу на трибуні спалахнула пожежа. Дивлячись на ці кадри тепер, дивуєшся, як у цьому пеклі взагалі хтось зміг вижити.

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Стадіон "Веллі Парад" був побудований ще в 1886 році і за час свого існування пережив кілька реконструкцій. Але до 1985 року арена вважалася застарілою. Власників стадіону неодноразово попереджали про накопичене сміття в щілинах під лавками, також претензії викликав дерев'яний дах центральної трибуни. Після закінчення сезону на арені повинні були провести заміну конструкцій на металеві.

В останньому матчі перед реконструкцією на стадіоні приходив матч третього дивізіону Англії між Бредфордом і Лінкольн Сіті. Незадовго до перерви телекоментатор помітив вогонь на останніх рядах трибуни. Як виявилося, один із уболівальників намагався загасити недопалок ногою, але він вислизнув із рук і впав у щілину між дошками в підлозі прямо на купи сміття, які не прибиралися місяцями.

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Інші глядачі згадували, що спочатку відчули тепло в ноги, потім вогонь швидко посилився, а разом із ним трибуну заволокло їдким димом. Полум'я почало поширюватися, і незабаром загорілися дах і дерев'яні трибуни. За страшним збігом обставин на трибуні були відсутні вогнегасники – їх заховали від вандалів.

Вболівальники в паніці почали перелазити через огорожу, що відділяє трибуну від поля. На щастя, на цій арені була відсутня висока захисна сітка, що стала згодом головною причиною трагедії на стадіоні "Хіллсборо" через три роки після цього інциденту. Інші групи людей намагалися вибратися через виходи, але більшість із них були зачинені. На відео потрапили кадри, на яких охопленого вогнем вболівальника поліція гасила підручними засобами.

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У цей час вогонь ставав дедалі більшим. На даху запалав руберойд, а потім палаючі уламки почали падати на людей внизу. Всього за чотири хвилин вся трибуна була охоплена вогнем! На стадіон якраз прибула пожежна бригада, але вони не могли почати гасити пожежу, так як на трибуні досі перебували люди.

За короткий час вогонь повністю знищив головну трибуну, залишилися тільки згорілі сидіння, лампи і металеві огорожі. Тіла деяких загиблих так і залишилися на своїх місцях. Поліція виносила тіла загиблих до 4:00 ранку. Жахлива трагедія забрала життя 56 людей, ще 265 осіб отримали травми різної тяжкості.

/ Фото: Getty Images

Після цієї трагедії в Великобританії відмовилися від дерев'яних трибун і ухвалили нове законодавство щодо підвищення безпеки на футбольних полях. Клуб змушений був виплатити близько 20 мільйонів фунтів компенсації постраждалим і сім'ям загиблих. Трагедія на "Веллі Парад" була найбільшою на той момент в Великобританії після тисняви на "Айброксі", де загинуло 66 людей, і до вищезгаданого "Хіллсборо".

Такий вигляд має меморіальна дошка на стадіоні з іменами всіх загиблих: