Зрада від Усика: у фірмовому магазині боксера ціни в рублях

В офіційному магазині Усика товари в рублях / Фото: Колаж: Сьогодні

Усику вже давно приписують проросійські погляди після його позиції щодо окупації Криму та висловлювань щодо війни на Донбасі.

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А тепер боксер ще підлив олії у вогонь додатковим сервісом для росіян – вони можуть купити будь-який товар у його магазині, заплативши рублями.

Цікаво, що ціни в рублях та доларах трохи дорожчі, ніж у гривні. Але це, швидше за все, пов'язане із плаваючими курсами іноземних валют. Тішить, що хоч доставка в РФ не безкоштовна.

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До речі, в Росію можна замовити футболку із зображенням Усика на фоні українського прапора. Цікаво, хтось готовий ризикнути за 2 тисячі рублів своєю свободою, адже в РФ за таке легко можна загриміти за ґрати.

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Нагадаємо, що після перемоги над Ентоні Джошуа Усика звинуватили у зраді через футболку, в якій він відсвяткував перемогу. Новий проросійський скандал за участю Усика спалахнув після його лондонської перемоги в бою за титул чемпіона світу в супертяжах.