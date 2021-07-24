Зозулю знову назвали фашистом в Іспанії: новий скандал

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Як повідомляє іспанське видання AS, фанатські угруповання Алькоркона повстали проти ймовірного переходу до їхньої команди Романа Зозулі, який недавно покинув Альбасете.

Зокрема, фанатське угруповання "Секція Петака" опублікувала заяву, в якій назвала ексфутболіста Динамо і Дніпра Зозулю фашистом:

"Роман Зозуля – не патріот своєї країни, а фашист, який підтримує батальйон Азов – українське нацистське воєнізоване угруповання. Такій людині немає місця ні в нашому місті, ні в клубі. Його ідеологія суперечить нашим цінностям"

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Своє невдоволення висловило і угруповання "Пенья Ла Превія": "Підписання гравця, який публікував фотографії з нацистськими цифрами, який підтримує ультраправі і фашистські угруповання в його країні, – помилка".

У цій заяві мова йде про фото з цифрами 14:88 на баскетбольному табло, зробленому в 2019 році. Ці цифри є кодовим гаслом у білих націоналістів, проте сам Зозуля заявляв, що тоді його увагу просто привернула різниця в рахунку.

Нагадаємо, з таким ставленням Роман Зозуля вже стикався в Іспанії. У 2017 році він мав перейти до Райо Вальєкано – фанати цього клубу зірвали трансфер, звинувативши українця в ультраправих і нацистських поглядах.

Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

При цьому в Україні в червні цього року Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня за те, що не один рік допомагає нашим військовим.

Отримання ордена Зозуля прокоментував цитатою знаменитого українського письменника Остапа Вишні: