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Кличте лікарів! Бій MMA перетворився на криваве побоїще

Олександр Трикіша
30 січня, 10:29
Хосе Перес і Пол Капальдо влаштували страшну криваву рубку на турнірі зі змішаних єдиноборств Cage Fury FC 105 у США

Кроваве побоїще на турнірі Cage Fury FC 105 / Фото: Колаж: Сьогодні

Після завершення поєдинку канвас більше скидався на місце злочину, а на самих бійців було страшно дивитися.

Їхні обличчя були залиті кров'ю. Страшно навіть уявити, скільки крові вони втратили цього вечора.

Проте бійці навіть не збиралися здаватися, вони вистояли весь бій, тому долю бою довелося визначати суддям. А вони одноголосно віддали перемогу Пересу – 29:28, 30:27, 29:28.

До речі, Капальдо зазнав першої поразки при шести перемогах у MMA. Перес має таку ж статистику.

Дивіться відео яскравих нокаутів: