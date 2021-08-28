Золото зі світовим рекордом! Максим Крипак – чемпіон Паралімпіади-2020

Максим Крипак - №1 в Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Друге золото сьогодні Україні на Паралімпійських іграх приніс плавець Максим Крипак!

Наш 26-річний спортсмен виграв стометрівку вільним стилем зі світовим рекордом! Цю дистанцію Крипак подолав за 50,64 секунди.

Це "золото" закріпило нашу команду в топ-10 медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 28 медалей – 5 золотих, 14 срібних і 9 бронзових.

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Для Крипака це перше золото в Токіо-2020, але не перше в кар'єрі. На Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Максим п'ять разів піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. Ще тричі він вигравав срібні медалі.

Раніше ми писали, що Євген Богодайко виграв свою сьому золоту медаль Паралімпійських ігор.