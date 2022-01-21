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Знав усі літери, але не зміг прочитати прізвище Зінченка. Коментатор порвав мережу своїм відео

Сергій Шаховець
21 січня, 16:16
Ганський актор, який виконує роль коментатора, зачитує футбольні новини на телебаченні, але робить це з гумором

Олександр Зінченко / Фото: Instagram

Артист із Гани Аквасі Боаді, на прізвисько Акробето, спеціально перекручує прізвища футболістів та назви клубів, щоб розвеселити своїх глядачів.

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Черговою жертвою актора став захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де мемний коментатор намагається вимовити ім'я українця. Ведучий зміг вимовити лише скорочений варіант імені футболіста "Алекс..", а далі пробурмотів нерозбірливий набір звуків, у якому можна було розібрати лише закінчення прізвища "о".

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Зазначимо, що актор порвав інтернет своїми шоу ще 2020 року. У прямому ефірі Акробето читає результати матчів чемпіонатів Європи. Однак із вимовою команд виникли серйозні проблеми. Замість Атлетіко телеведучий сказав Альтетіко, а Шальке перехрестив Шакель. Сміх досягає апогею, коли коментатор читає результати матчів за участю Шефілд Юнайтед, Вест Бромвіча та Вулвергемптона.