11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Знайомі всі особи: Шевченко представив свій тренерський штаб в Дженоа

Павло Василенко
10 листопада, 14:42
Вчора, 9 листопада, український фахівець Андрій Шевченко розпочав роботу в Дженоа

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

45-річний Шевченко провів перше тренування у новій команді. Сьогодні, 10 листопада, український фахівець оголосив свій тренерський штаб в Дженоа.

Другим тренером буде Мауро Тассотті. Асистентами головного тренера стануть Андреа Аззалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

Реклама

Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

Зазначимо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України.

Реклама

Андреа Малдера, якого також сватали до Дженоа, до тренерського штабу українського фахівця не увійшов.

Нагадаємо, 45-річний Андрій Шевченко підписав із Дженоа контракт до 30 червня 2024 року.

Дебют Шевченка як тренер клубної команди відбудеться 21 листопада у матчі чемпіонату Італії проти Роми.