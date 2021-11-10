Зінченко, соска, любов. Фото, мімімішність якого зашкалює

Зінченко і його дочка Єва / Фото: Instagram
Днями Олександр Зінченко та Влада Седан охрестили свою дочку Єву, обравши кумами захисника Шахтаря Миколу Матвієнка та дружину форварда Бенфіки Романа Яремчука Христину.
А сьогодні футболіст Манчестер Сіті опублікував у Instagram два знімки за лаштунками таїнства, що відбулося.
На одному з них Олександр узяв сосочку в зуби, щоб передати її до рота своїй дитині. Мимімішність цього фото зашкалює.
Нагадаємо, Єва з'явилася на світ 2 серпня. Пізніше Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.
А потім дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Просто красуня!
Зазначимо, що незабаром Зінченко може переїхати з Англії до Італії та стати підопічним Андрія Шевченка у Дженоа.