Зінченко, соска, любов. Фото, мімімішність якого зашкалює

Зінченко і його дочка Єва / Фото: Instagram

Днями Олександр Зінченко та Влада Седан охрестили свою дочку Єву, обравши кумами захисника Шахтаря Миколу Матвієнка та дружину форварда Бенфіки Романа Яремчука Христину.

Микола Матвієнко і Христина Яремчук хрестила дочку Зінченка / Фото: Instagram

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А сьогодні футболіст Манчестер Сіті опублікував у Instagram два знімки за лаштунками таїнства, що відбулося.

На одному з них Олександр узяв сосочку в зуби, щоб передати її до рота своїй дитині. Мимімішність цього фото зашкалює.

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Нагадаємо, Єва з'явилася на світ 2 серпня. Пізніше Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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А потім дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Просто красуня!

Зазначимо, що незабаром Зінченко може переїхати з Англії до Італії та стати підопічним Андрія Шевченка у Дженоа.