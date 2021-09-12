11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00 Відео
Металіст 1925 0
Динамо 2
11 вересня 19:30 Відео
Шахтар 2
Дніпро-1 0
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Моторошний нокаут чемпіона UFC. Зустріч легенд змішаних єдиноборств тривала недовго

Сергій Шаховець
12 вересня, 09:44
У ніч на 12 вересня в Голлівуді відбувся поєдинок між екс-чемпіонами UFC бразильцем Андерсоном Сілвою і американцем Тіто Ортісом

Андерсон Сілва і Тото Ортіс

На вечорі боксу в Голлівуді зустрічалися легенди змішаних єдиноборств – 46-річний Сілва та 46-річний Ортіс.

Читайте також: Претендент на титул побив чемпіона, але судді були іншої думки

Ортіс з перших секунд бою спробував захопити ініціативу і затиснув фаворита в кутку рингу. Але удари американця були вкрай слабкі і неточні.

46-річний Сілва не став зловживати захистом і відповів суперникові потужним правим хуком, а навздогін додав ще кілька ударів по екс-чемпіону UFC у напівважкій вазі. Від таких ударів Ортіс намертво звалився на канвас .

Рефері одразу ж зупинив бій і зарахував перемогу нокаутом Андерсону Сілві.

Ця перемога стала другою для бразильця у професійному боксі після відходу з ММА.

Раніше ми повідомляли, що поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу Евандером Холіфілдом і екс-чемпіоном UFC Вітор Белфорт завершився вже в першому раунді, після того як Белфорт нокаутував суперника.

Реклама