Страшний мороз зробив корективи: біатлонну естафету на Олімпіаді перенесли

У Чжанцзякоу зараз справжня зима / Фото: Reuters

Завтра на зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться чоловіча естафета 4х7,5 км. Спочатку старт гонки був запланований об 11:00 за київським часом, але через низькі температури вирішили розпочати гонку о 08:30 за Києвом.

"Прогноз погоди на початковий час старту повідомляє, що температура впаде нижче -15°C, що, згідно з правилами IBU, ставить під загрозу проведення змагань. Змінюючи час старту на дві з половиною години, ми сподіваємось уникнути цих низьких температур та провести змагання у справедливих та безпечних умовах для наших спортсменів", – сказав рейс-директор IBU Борут Нунар.





Додамо, що Юрай Санітра вже визначив склад на гонку. Збірну України представлять: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний.

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Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.