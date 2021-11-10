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Жах та містика зі світу спорту: віце-президент клубу повісився після трагічної смерті гравця

Олександр Трикіша
10 листопада, 16:01
Трагедія спіткала хокейний клуб Братислава Кепіталс зі Словаччини. Протягом кількох днів команда зазнала одразу двох втрат

Борис Садецьки та Душан Пашек пішли з життя з різницею у кілька днів / Фото: Twitter

3 листопада стало відомо про смерт хокеїста Бориса Садецьки. Хокеїсту стало погано під час матчу. Його забрали на ношах прямо з льоду, але врятувати життя не змогли. Йому було лише 24 роки.

А через кілька днів клуб спіткала друга сумна новина. Віце-президент та генеральний директор Кепіталз Душан Пашек-молодший зник безвісти.

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Наступного дня його знайшли повішеним у своєму будинку. Саме він першим повідомив про смерть Садецьки. Йому було лише 36 років.

Душан Пашек був сином знаменитого словацького хокеїста Душана Пашека-старшого – чемпіона світу 1985 року та президента словацької федерації хокею.

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За містичним збігом обставин він також наклав на себе руки майже в тому ж віці, скільки було і його синові. Пашек-старший застрелився у власному офісі у 37-річному віці 1998 року, пише championat.com.