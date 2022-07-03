Жорстокий удар по українському спорту. Зеленський назвав кількість загиблих атлетів

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом розповів про загиблих українських спортсменів та зруйновані спортивні об'єкти.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені й перебувають у російському полоні.

Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Понад 100 тисяч українських спортсменів не мають змоги сьогодні тренуватися", – цитує слова Зеленського УНІАН.