Жертва Кличка-молодшого назвав фаворита поєдинку Усик – Канело

Хасим Рахман сумнівається у силі удару Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчої суботи найкращий боксер світу поза ваговою категорією Сауль "Канело" Альварес спробує відібрати титул WBA Super у російського напівтяжа Дмитра Бівола. На тлі цього поєдинку активізувалися розмови про організацію бою між Канело та Усиком.

Несподіваний прогноз на результат бою мексиканця та українця дав колишній чемпіона світу у надважкій вазі американець Хасим Рахман. На думку Скали, якщо поєдинок відбудеться у категорії до 90,8 кг (перша важка вага), то перемогу здобуде Альварес.

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"Я хотів би, щоб Альварес зустрівся з Усиком у вазі з лімітом 201 фунт (до 90,8 кг). Думаю, у нього є шанс. Він може бути навіть фаворитом. Так, можна сказати, що Канело занадто малий для надважкої ваги, але зауважте, я не просто так сказав 201 фунт. Якщо бій відбудеться з таким обмеженням у вазі, то Усику доведеться схуднути, втратити м'язову масу, тоді як Альварес додасть у всьому цьому. Канело вміє боксувати і постійно спарингує з суперважковаговиками.

Сауль Альварес і Біллі Джо Сондерс / Фото: Getty Images

Усик не є одним з найсильніших супертяжів. Він не був великим навіть у важкому дивізіоні. Так що я вважаю, що у Альвареса непогані шанси стати об'єднавчим чемпіоном світу у надважкій вазі, якщо бій пройде з такими обмеженнями. Я даю йому шанс. Я гадаю, що Сауль може перемогти. Всі сильні якості, які є у Усика, є і у Канело. До того ж у Альвареса залізне підборіддя. Усик не завдасть йому шкоди, тож я даю йому шанс. Насправді, я вважаю Канело фаворитом цього протистояння", – цитує Рахмана fightnews.info.

Нагадаємо, у 2008 році відбувся бій між Хасимом Рахманом та Володимиром Кличком. Тоді Кличко-молодший технічним нокаутом у сьомому раунді переміг Скалу та відстояв свої чемпіонські титули WBO/IBF/IBO.

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Раніше ми повідомляли, що екс-чемпіон WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздік був спаринг-партнером Альвареса. Українець брав участь у підготовці до бою проти росіянина Бівола.