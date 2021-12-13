14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція церемонії

Сергій Шаховець
13 грудня, 12:31
Процедура стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні ми дізнаємося всі пари учасників плей-оф ЛЧ, які навесні боротимуться за вихід до 1/4 турніру.

Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію! Слідкуйте за оновленнями публікації.

Реклама

Де дивитись жеребкування Ліги чемпіонів

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

Реклама

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року .

СКЛАД УЧАСНИКІВ

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.

Реклама

Атлетіко (Іспанія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 10
  • Група B: друге місце
  • Минулий сезон: 1/8 фіналу (поразка від Челсі із загальним рахунком 0:3)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фінал (1973/74, 2013/14, 2015/16)
  • Головний тренер: Дієго Сімеоне


Аякс (Нідерланди)

  • Позиція у рейтингу: 17
  • Група C: переможець
  • Минулий сезон: груповий етап (1/4 фіналу Ліги Європи)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)
  • Головний тренер: Ерік тен Хаг

Баварія (Німеччина)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 1
  • Група E: переможець
  • Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка за правилом виїзного гола від ПСЖ)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
  • Головний тренер: Юліан Нагельсманн

Бенфіка (Португалія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 29
  • Група Е: друге місце
  • Минулий сезон: третій відбірковий раунд (поразка із загальним рахунком 1:2 від ПАОКа)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1960/61, 1961/62)
  • Головний тренер: Жорж Жезуш

Вільяреал (Іспанія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 21
  • Група F: друге місце
  • Минулий сезон: переможець Ліги Європи (перемога по пенальті над МЮ)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/2 фіналу (2005/06)
  • Тренер: Унай Емері

Зальцбург (Австрія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 22
  • Група G: друге місце
  • Минулий сезон: груповий етап (1/16 фіналу Ліги Європи)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: груповий етап (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
  • Головний тренер: Маттіас Яйссле

Інтер (Італія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 24
  • Група D: друге місце
  • Минулий сезон: груповий етап
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1963/64, 1964/65, 2009/10)
  • Головний тренер: Сімоне Індзагі

Ліверпуль (Англія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 3
  • Група B: переможець
  • Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка із загальним рахунком 1:3 від Реала)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
  • Головний тренер: Юрген Клопп

Лілль (Франція)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 62
  • Група G: переможець
  • Минулий сезон: 1/16 фіналу Ліги Європи (поразка із загальним рахунком 2:4 від Аякса)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/8 фіналу (2006/07)
  • Головний тренер: Жослен Гурвеннек

Манчестер Сіті (Англія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 2
  • Група A: переможець
  • Минулий сезон: фіналіст (поразка 0:1 від Челсі)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фіналіст (2020/21)
  • Головний тренер: Хосеп Гвардіола

Манчестер Юнайтед (Англія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 9
  • Група F: переможець
  • Минулий сезон: груповий етап (фіналіст Ліги Європи)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1967/68, 1998/99, 2007/08)
  • Головний тренер: Ральф Рангнік

Парі Сен-Жермен (Франція)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 7
  • Група A: друге місце
  • Минулий сезон: півфінал (поразка із загальним рахунком 1:4 від Манчестер Сіті)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фіналіст (2019/20)
  • Головний тренер: Маурісіо Почеттіно

Реал (Іспанія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 6
  • Група D: переможець
  • Минулий сезон: Півфінал (поразка із загальним рахунком 1:3 від Челсі)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2 16, 2016/17, 2017/18)
  • Головний тренер: Карло Анчелотті

Спортінг (Португалія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 26
  • Група C: друге місце
  • Минулий сезон: Раунд плей-офф Ліги Європи (поразка 1:4 від ЛАСКу)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/4 фіналу (1982/83)
  • Головний тренер: Рубен Аморім

Челсі (Англія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 4
  • Група H: друге місце
  • Минулий сезон: переможець (1:0 проти Манчестер Сіті)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (2011/12, 2020/21)
  • Головний тренер: Томас Тухель

Ювентус (Італія)

  • Позиція у рейтингу УЄФА: 8
  • Група H: переможець
  • Минулий сезон: 1/8 фіналу (поразка від Порту за правилом виїзного гола)
  • Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1984/85, 1995/96)
  • Головний тренер: Массіміліано Алегрі