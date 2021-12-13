Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція церемонії

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com
У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні ми дізнаємося всі пари учасників плей-оф ЛЧ, які навесні боротимуться за вихід до 1/4 турніру.
Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію! Слідкуйте за оновленнями публікації.
Де дивитись жеребкування Ліги чемпіонів
Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.
Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року .
СКЛАД УЧАСНИКІВ
У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.
Атлетіко (Іспанія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 10
- Група B: друге місце
- Минулий сезон: 1/8 фіналу (поразка від Челсі із загальним рахунком 0:3)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фінал (1973/74, 2013/14, 2015/16)
- Головний тренер: Дієго Сімеоне
Аякс (Нідерланди)
- Позиція у рейтингу: 17
- Група C: переможець
- Минулий сезон: груповий етап (1/4 фіналу Ліги Європи)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)
- Головний тренер: Ерік тен Хаг
Баварія (Німеччина)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 1
- Група E: переможець
- Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка за правилом виїзного гола від ПСЖ)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
- Головний тренер: Юліан Нагельсманн
Бенфіка (Португалія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 29
- Група Е: друге місце
- Минулий сезон: третій відбірковий раунд (поразка із загальним рахунком 1:2 від ПАОКа)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1960/61, 1961/62)
- Головний тренер: Жорж Жезуш
Вільяреал (Іспанія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 21
- Група F: друге місце
- Минулий сезон: переможець Ліги Європи (перемога по пенальті над МЮ)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/2 фіналу (2005/06)
- Тренер: Унай Емері
Зальцбург (Австрія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 22
- Група G: друге місце
- Минулий сезон: груповий етап (1/16 фіналу Ліги Європи)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: груповий етап (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
- Головний тренер: Маттіас Яйссле
Інтер (Італія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 24
- Група D: друге місце
- Минулий сезон: груповий етап
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1963/64, 1964/65, 2009/10)
- Головний тренер: Сімоне Індзагі
Ліверпуль (Англія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 3
- Група B: переможець
- Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка із загальним рахунком 1:3 від Реала)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
- Головний тренер: Юрген Клопп
Лілль (Франція)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 62
- Група G: переможець
- Минулий сезон: 1/16 фіналу Ліги Європи (поразка із загальним рахунком 2:4 від Аякса)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/8 фіналу (2006/07)
- Головний тренер: Жослен Гурвеннек
Манчестер Сіті (Англія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 2
- Група A: переможець
- Минулий сезон: фіналіст (поразка 0:1 від Челсі)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фіналіст (2020/21)
- Головний тренер: Хосеп Гвардіола
Манчестер Юнайтед (Англія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 9
- Група F: переможець
- Минулий сезон: груповий етап (фіналіст Ліги Європи)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1967/68, 1998/99, 2007/08)
- Головний тренер: Ральф Рангнік
Парі Сен-Жермен (Франція)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 7
- Група A: друге місце
- Минулий сезон: півфінал (поразка із загальним рахунком 1:4 від Манчестер Сіті)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: фіналіст (2019/20)
- Головний тренер: Маурісіо Почеттіно
Реал (Іспанія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 6
- Група D: переможець
- Минулий сезон: Півфінал (поразка із загальним рахунком 1:3 від Челсі)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2 16, 2016/17, 2017/18)
- Головний тренер: Карло Анчелотті
Спортінг (Португалія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 26
- Група C: друге місце
- Минулий сезон: Раунд плей-офф Ліги Європи (поразка 1:4 від ЛАСКу)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 1/4 фіналу (1982/83)
- Головний тренер: Рубен Аморім
Челсі (Англія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 4
- Група H: друге місце
- Минулий сезон: переможець (1:0 проти Манчестер Сіті)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (2011/12, 2020/21)
- Головний тренер: Томас Тухель
Ювентус (Італія)
- Позиція у рейтингу УЄФА: 8
- Група H: переможець
- Минулий сезон: 1/8 фіналу (поразка від Порту за правилом виїзного гола)
- Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1984/85, 1995/96)
- Головний тренер: Массіміліано Алегрі