Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів

Минулого тижня завершився груповий етап найпрестижнішого єврокубку. Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть визначені пари плей-оф ЛЧ.

Церемонія стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом.

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ДЕ ДИВИТИСЬ

У прямому ефірі жеребкування можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.

СКЛАД УЧАСНИКІВ

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другими, будуть несіяними.

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Переможці груп (сіяні)

Аякс (Нідерланди);

Баварія (Німеччина);

Ліверпуль (Англія);

Лілль (Франція);

Манчестер Сіті (Англія);

Манчестер Юнайтед (Англія);

Реал (Іспанія);

Ювентус (Італія).

Власники других місць (несіяні)

Атлетіко (Іспанія)﻿;

Бенфіка (Португалія);

Вільярреал (Іспанія);

Зальцбург (Австрія);

Інтер (Італія);

Парі-Сен-Жермен (Франція);

Спортінг (Португалія);

Челсі (Англія).

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Представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не можуть.

Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди гра у відповідь проведуть вдома. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

Динамо дізналось суперників по Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що УЄФА відмінило правило виїзного голу. Якщо після закінчення основного часу матчу-відповіді рахунок за сумою двох зустрічей рівний, будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо у додатковий час команди не забили або забили однакову кількість м'ячів, для визначення переможця у парі буде проведено серію 11-метрових.

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" 28 травня 2022 року.