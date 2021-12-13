Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів
Минулого тижня завершився груповий етап найпрестижнішого єврокубку. Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть визначені пари плей-оф ЛЧ.
Церемонія стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЬ
У прямому ефірі жеребкування можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.
Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.
СКЛАД УЧАСНИКІВ
У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другими, будуть несіяними.
Переможці груп (сіяні)
- Аякс (Нідерланди);
- Баварія (Німеччина);
- Ліверпуль (Англія);
- Лілль (Франція);
- Манчестер Сіті (Англія);
- Манчестер Юнайтед (Англія);
- Реал (Іспанія);
- Ювентус (Італія).
Власники других місць (несіяні)
- Атлетіко (Іспанія);
- Бенфіка (Португалія);
- Вільярреал (Іспанія);
- Зальцбург (Австрія);
- Інтер (Італія);
- Парі-Сен-Жермен (Франція);
- Спортінг (Португалія);
- Челсі (Англія).
Представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не можуть.
Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди гра у відповідь проведуть вдома. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.
Нагадаємо, що УЄФА відмінило правило виїзного голу. Якщо після закінчення основного часу матчу-відповіді рахунок за сумою двох зустрічей рівний, будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо у додатковий час команди не забили або забили однакову кількість м'ячів, для визначення переможця у парі буде проведено серію 11-метрових.
Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" 28 травня 2022 року.