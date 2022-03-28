Дружина Усика засвітилася на мітингу у Празі – фото

Катерина у центрі Праги / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик залишив Україну для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа. Із чемпіоном до Праги виїхала і його родина.

Дружина боксера Катерина в Instagram опублікувала фото із чеської столиці. Там вона вийшла на мітинг на підтримку України.

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До речі, на від'їзд Усика з України під час війни відреагував Кличко.

Нагадаємо, що з початку війни Олександр вступив до тероборони. А російські війська організували базу у його будинку. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.

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Раніше російські окупанти вже обстрілювали будинок Олександра Усика. Про це також повідомляла дружина українського боксера.