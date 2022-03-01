Дружина легіонера Динамо народила у Києві під бомбами

Донька Раміреса народилася в атакованому Росією Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Венесуельський нападник київського Динамо Ерік Рамірес, який на умовах оренди наприкінці січня перейшов до іспанського Спортінгу, не встиг вивезти зі столиці України свою дружину.

У суботу, у розпал вторгнення агресора, у Києві вона народила доньку.

Реклама

Про це повідомляє madeinvenezuelaa.

Через бомбардування Києва російськими окупантами дружина та донька Раміреса нині часто ховаються у підвалі.

"Зараз я більш спокійний. Це був дуже складний тиждень, але з моєю дружиною та дочкою все гаразд. Треба дочекатися рішення лікарів. Сподіваюся, що скоро дружина та дочка будуть зі мною. Підвал поки що досить безпечне місце. Я щодня розмовляю з дружиною, її стан покращується. Я бачу свою дочку на відео – це дуже мило, емоція, яка змушує жити", – наводить слова Раміреса football24.ua з посиланням на Cadena Ser.

Реклама

Для Раміреса, який нині перебуває в Іспанії, повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну виявилося несподіванкою.

"Поки я був у Києві, про це говорили, але нічого не відбувалося", – сказав венесуелец.

Реклама

Раніше ми писали, що під звуки вибухів бомб у воротаря Десни у Києві народилася донька. Дружина відомого футбольного голкіпера Ігоря Литовки Олена народила дівчинку в столиці України, бігаючи одна від бомбосховища до палати.