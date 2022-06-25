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Чекаю приголомшливої поразки! Російський депутат висловився про бій Усика та Джошуа

Андрій Трофімов
25 червня, 11:06
Депутат і колишній боксер Микола Валуєв заявив, що вболіватиме за Олександра Усика в його поєдинку проти Ентоні Джошуа

Усик vs Джошуа: Валуєв криміналу не побачив / Фото: Getty Images

Депутат Держдуми Росії, знаменитий у минулому боксер Микола Валуєв висловився про майбутній реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде 20 серпня в Саудівській Аравії.

"Можливо, деякі події Усику не дозволили бути в абсолютній формі. Але він має достатньо часу, щоб підготуватися до реваншу.

Я бажаю, щоб і в спортивному, і навіть у політичному плані Джошуа вкотре зазнав поразки. І чим більш оглушливою буде його поразка, тим особисто мені буде приємніше", – заявив Валуєв в інтерв'ю Meta MMA.

Нагадаємо, що задля розкручування свого реваншу Олександр Усик заспівав пісню Скрябіна.

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Треба сказати, що з вокальними даними у Олександра не дуже. У нього краще виходить танцювати. І це він продемонстрував мешканцям Саудівської Аравії. Боксер запально потанцював зі своїми фанатами.