Чекаю приголомшливої поразки! Російський депутат висловився про бій Усика та Джошуа

Усик vs Джошуа: Валуєв криміналу не побачив / Фото: Getty Images
Депутат Держдуми Росії, знаменитий у минулому боксер Микола Валуєв висловився про майбутній реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде 20 серпня в Саудівській Аравії.
"Можливо, деякі події Усику не дозволили бути в абсолютній формі. Але він має достатньо часу, щоб підготуватися до реваншу.
Я бажаю, щоб і в спортивному, і навіть у політичному плані Джошуа вкотре зазнав поразки. І чим більш оглушливою буде його поразка, тим особисто мені буде приємніше", – заявив Валуєв в інтерв'ю Meta MMA.
Нагадаємо, що задля розкручування свого реваншу Олександр Усик заспівав пісню Скрябіна.
Треба сказати, що з вокальними даними у Олександра не дуже. У нього краще виходить танцювати. І це він продемонстрував мешканцям Саудівської Аравії. Боксер запально потанцював зі своїми фанатами.