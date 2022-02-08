Чекати залишилося недовго: промоутер назвав дату та місце проведення реваншу Усик – Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Про реванш між Усиком і Джошуа стало відомо відразу після першого бою. Але в переговори втрутився чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

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Сторони хотіли організувати об'єднавчий поєдинок, але в результаті Ф'юрі дав задню, обравши бій проти Ділліана Уайта, а Усик і Джошуа втратили купу часу. Тепер їм вже нічого не заважає.

"Ясно, що Ей-Джей битиметься з Усиком, що є його кращим вибором. У травні ви побачите цей бій", – сказав Едді Гірн, якого цитує bbc.com.

Дату реваншу оголосять наприкінці січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Джошуа, який поступився Усику у вересні, планував провести бій у квітні, але пошук нового тренера та тривалі переговори з чемпіоном WBC Ф'юрі змусили відкласти його.

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Перший бій відбувся у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Гірн підтвердив, що Британія залишається бажаним місцем для реваншу.

"Є Велика Британія, Америка, Близький Схід – у нас були пропозиції щодо цього бою з усього світу. Я хотів би провести його у Великій Британії, подивимося", – додав промоутер.

Поки що Джошуа кинув виклик Усику: британцю не дають спокою футбольні успіхи українця. Ентоні Джошуа потрібно терміново заявляти за одну із команд на турнірі Winter Cup. Ексчемпіон світу збирається битися з українцем на футбольному полі.