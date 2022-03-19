Жан Беленюк добивається довічної дискваліфікації рашистських спортсменів

Жан Беленюк залишився у Києві / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Єдиний олімпійський чемпіон з України в Токіо-2020 Жан Беленюк продовжує війну проти орків на спортивному фронті.

Народний депутат України приймає важливі закони у Верховній Раді, а в соціальних мережах закликає міжнародні організації визначити конкретні строки усунення російських спортсменів. Про це Беленюк розповів у сториз на своїй сторінці в Instagram.

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"Спортивна спільнота повинна вимагати конкретних строків виключення спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях! Щоб не було так, що після нашої перемоги з них будуть зняті всі санкції. Роману Власову і подібним до нього ідіотам – ніяких Олімпіад і чемпіонатів світу/Європи довічно".

Нагадаємо, що дворазовий олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Роман Власов відкрито виступив на підтримку рашистської агресії. На своїй сторінці в Instagram борець розмістив символ Z із георгіївських стрічок.

Вже в перші дні російської агресії в Україні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про усунення російських спортсменів від турнірів та змагань під своєю егідою. Аналогічно зробили майже всі міжнародні спортивні федерації.