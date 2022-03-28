Зеленський – крейзі українець із великими яйцями! Британська правда від Віталія Миколенка

Миколенко розповів про думки британців щодо Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують щодня тероризувати український народ та вбивати дітей . Українські спортсмени, які зараз відстоюють честь нашої країни за кордоном, важко переживають усі будні війни. Не став виняток і футболіст англійського Евертона Віталій Міколенко.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

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Гравець національної збірної поділився своїми думками про війну ютуб-каналу Віддушивши душу , де розповів про героїзм свого батька.

Я із батьками завжди на зв'язку. Зрозуміло, я тут у безпеці, але переживаю за друзів, за цивільних, за військових, за батьків своїх. Найважче було на другий день. Батько поїхав допомагати… я не говоритиму куди. У нас на дві години менше, я не міг зупинити його, я прокинувся, а він уже поїхав. Слава богу, у мене зараз є постійний з ним зв'язок. Я привчив його за цей місяць, щоб він мені писав "Все окей". Зараз людина, яка воює і пише кожен день – це на вагу золота. Мама у Києві. Їхні плани? Як у всіх батьків "я нікуди не поїду, це мій дім". А ти вмовляй не вмовляй.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Крім того, Віталій Миколенко розповів про реакції британців на те, що відбувається в Україні. Усі як один підтримують нашу країну і, м'яко кажучи, захоплені президентом України.

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Реально всі кажуть, що українці "крейзі". Зеленський має великі яйця. Ось щодня одне й те саме. У нього великі яйця та у вас божевільні люди. Але в хорошому плані, звісно.

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