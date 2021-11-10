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Заткнулись усі! День, коли Усик показав світові свій забійний удар

Олександр Трикіша
10 листопада, 12:51
Олександр Усик завоював чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі, але боксерський світ однаково скептично ставиться до перспектив українця у хевівейті

Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

Дивовані експерти продовжують не бачити потужності в ударах Усика. Але він уже неодноразово її показував.

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І якщо раніше можна було знаходити якісь відмовки, то 10 листопада 2018 року всі сумніви у забійній лівій Усика мали відпасти.

Рівно три роки тому Усик зустрівся на рингу з британцем Тоні Беллью. Британець ставав чемпіоном світу WBC у першій важкій вазі, а потім перейшов у хевівейт, де двічі переміг Девіда Хея. Суперник досить серйозний.

Ось так Усик нокаутував Белью / Фото: Getty Images

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Бій пройшов за звичним сценарієм. Усик активно рухався, змушуючи суперника за ним бігати, а коли той видихнувся, розрядив свою гармату.

Сталося це у восьмому раунді. Беллью ховався від Усика по кутках, але той не відступав. Ближче до кінця трихвилинки Усик кілька разів потряс опонента, а потім завершив справу потужним хуком з лівої.

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Беллью впав на канати, а потім ледве зміг піднятися на коліна, тому рефері вирішив навіть не відраховувати нокдаун. До речі, після цього британець оголосив про завершення кар'єри.

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Усик міг би провернути цей самий фокус і в поєдинку проти Ентоні Джошуа, але британця врятував гонг. Хоча в Мережі поповзли чутки, що гонг дали заздалегідь, щоб урятувати Джошуа від ганьби.