Зоря – Рапід: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Рапід розгромив Зорю у Відні 3:0 / Фото: Getty Images

У четвер, 26 серпня, луганської Зорі належить зробити неможливе. Відіграти три м'ячі у віденського Рапіда.

Команди зустрінуться в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи. Матч пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок о 19:30.

Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу Зоря – Рапід з відео голів та ключових моментів поєдинку.

ЗОРЯ – РАПИД

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Як пройшов перший матч

Тиждень тому вояж Зорі до Відня завершився фіаско . Не по грі, а по рахунку. Луганський клуб поступився – 0: 3.

Що думає Скрипник

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник обіцяє, що буде бій:

"Я можу позаздрити тим уболівальникам, які прийдуть на матч, адже вони не побачать на полі байдужих гравців Зорі. Я впевнений, що діти віддадуть всі сили для того, щоб неможливе стало реальним".

Що думають букмекери

Експерти букмекерських контор не поділяють оптимізму Скрипника. Вони вважають шанси команди в Запоріжжі рівними. Котирування на перемогу Зорі – 2.48, на нічию – 3.90, на перемогу Рапіда – 2.55.

А ось коефіцієнт на прохід луганчан фантастичний – 12.23. На прохід Рапіда – 1.03.

Де дивитись

Поєдинок Зоря – Рапід буде показаний в прямому ефірі на телеканалі УНІАН .

Що далі

Переможець цієї пари потрапить в груповий раунд Ліги Європи, а той, хто програв виявиться в груповому раунді третього за силою єврокубку – Ліги конференцій.