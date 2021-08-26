26 серпня 19:30
Зоря --
Рапід Відень --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Зоря – Рапід: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Любомир Луканюк
26 серпня, 11:15
Луганський клуб при будь-якому результаті поєдинку залишиться в єврокубках – це буде або Ліга Європи, або Ліга конференцій

Рапід розгромив Зорю у Відні 3:0 / Фото: Getty Images

У четвер, 26 серпня, луганської Зорі належить зробити неможливе. Відіграти три м'ячі у віденського Рапіда.

Команди зустрінуться в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи. Матч пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок о 19:30.

Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу Зоря – Рапід з відео голів та ключових моментів поєдинку.

ЗОРЯ – РАПИД

Реклама

Як пройшов перший матч

Тиждень тому вояж Зорі до Відня завершився фіаско . Не по грі, а по рахунку. Луганський клуб поступився – 0: 3.

Що думає Скрипник

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник обіцяє, що буде бій:

"Я можу позаздрити тим уболівальникам, які прийдуть на матч, адже вони не побачать на полі байдужих гравців Зорі. Я впевнений, що діти віддадуть всі сили для того, щоб неможливе стало реальним".

Що думають букмекери

Експерти букмекерських контор не поділяють оптимізму Скрипника. Вони вважають шанси команди в Запоріжжі рівними. Котирування на перемогу Зорі – 2.48, на нічию – 3.90, на перемогу Рапіда – 2.55.

А ось коефіцієнт на прохід луганчан фантастичний – 12.23. На прохід Рапіда – 1.03.

Де дивитись

Поєдинок Зоря – Рапід буде показаний в прямому ефірі на телеканалі УНІАН .

Що далі

Переможець цієї пари потрапить в груповий раунд Ліги Європи, а той, хто програв виявиться в груповому раунді третього за силою єврокубку – Ліги конференцій.

Реклама