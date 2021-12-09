Зоря – Буде-Глімт: онлайн-трансляція матчу

Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 9 грудня, луганська Зоря у Запоріжжі приймає норвезький клуб Буде-Глімт. Початок поєдинку – о 19:45. До вашої уваги – онлайн цього протистояння з відео, фото та коментарями.

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Сьогоднішній матч – останній для українських клубів у єврокубковому сезоні-2021/2022. Раніше, посівши четверті місця у Лізі чемпіонів, без євровесни залишилися Шахтар та Динамо.

Зоря, незалежно від результату зустрічі з Буде-Глімтом, залишиться третьою у своїй групі Ліги конференцій, а для продовження виступів потрібно було потрапити до ТОП-2.

ОЧКИ І ГРОШІ

Проте сьогоднішній поєдинок із Буде-Глімтом не позбавлений сенсу для Зорі. Це можливість заробити 500 тисяч євро (у разі перемоги) або 166 тисяч євро (у разі нічиєї) призових від УЄФА. Крім того, будь-яке очко буде незайвим для України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Зоря прийме Буде-Глімт сьогодні о 19:45 / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Що стосується Буде-Глімта, то гра із Зорею вкрай важлива для норвежців з турнірної точки зору. Справа в тому, що переможець групи прямо виходить до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Другу ж команду чекає плей-офф із кимось із третіх місць Ліги Європи.

Моуринью зганьбився в матчі проти Буде-Глімт / Фото: REUTERS

У разі перемоги над Зорею, Буде-Глімт гарантовано займе перше місце, як би в паралельному матчі Рома Жозе Моурінью не зіграла із ЦСКА в Софії.

ЗАЯВА ПЕРЕД ГРАЮ

Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Дуже швидко пройшов осінній єврокубковий період. Можна відразу згадати першу гру в Норвегії. Суперник – якісна команда, яка має завдання здобути перемогу. Гратимемо з мотивованою командою, але в цей час хочемо отримати задоволення від гри – під час та після її завершення".

"Ми концентруємося, ніхто поблажок і подарунків робити точно не буде. Готуємось до серйозної команди. Звичайно, гра все розставить на місця, але те, що ми викладемося на максимум – це сто відсотків".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сьогоднішнього матчу на "Славутич-Арені" у Запоріжжі аналітики букмекерських контор називають Буде-Глімтом. На перемогу гостей встановлено коефіцієнт 1.83, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 4.35. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

виграш Зорі – 22%

нічия – 25%

виграш Буде-Глімт – 53%

найімовірніший рахунок – 1:1

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Ліги конференцій Зоря – Буде-Глімт у четвер, 9 грудня, починаючи з 19:45, покаже відеосервіс Megogo.

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