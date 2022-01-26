Заруба була страшна: все почалося з кидка Берінчика

Берінчик вкинув шайбу перед матчем Сокіл – Донбас / Фото: УХЛ

Володар титулу WBO International відвідав поєдинок та зробив традиційне символічне вкидання шайби перед зустріччю.

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І тут розпочалося! На льоду зустрічалися лідери сезону, тож глядачі справедливо сподівалися побачити справжню зарубку.

І команди їх не підвели. Незважаючи на те, що долю зустрічі вирішила лише одна шайба, на льоду було спекотно. Чого тільки варті 18 хвилин штрафу у другому періоді.

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Донбас здобув перемогу та відірвався від киян у турнірній таблиці на вісім очок.

СК Сокіл – Донбас – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20

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