Запам'ятайте це ім'я! Українець виграв чемпіонат Європи з маунтінбайку

Українець Гудима - чемпіон Європи

У боротьбі за золоту медаль в сербському Нови-Мєсто українець Олександр Гудима випередив 42 суперників.

На 37 секунд від Гудими відстав швейцарець Роман Гольцер, на 54 секунди – француз Александр Мартінс.

Підсумкові результати

1. Олександр Гудима (Україна) – 6 хвилин, 43 секунди

2. Роман Гольцер (Швейцарія) +37 секунд

3. Александр Мартінс (Франція) +54 секунди

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Відзначимо, що раніше бронзу на чемпіонаті Європи з маунтінбайку здобула українка Ірина Попова в дисципліні крос-кантрі елімінатор серед дорослих.

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Нагадаємо, що на нещодавній Олімпіаді в Токіо лідер збірної України в маунтінбайку Яна Беломоїна показала найкращий час нашої країни в історії Ігор, але цього вистачило лише для восьмої сходинки.