14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Запам'ятайте це ім'я! Українець виграв чемпіонат Європи з маунтінбайку

Олег Люлька
14 серпня, 17:05
Олександр Гудима в Сербії став чемпіоном європейської першості серед юніорів у дисципліні крос-кантрі – це надія України на медаль Олімпіади в Парижі-2024

Українець Гудима - чемпіон Європи

У боротьбі за золоту медаль в сербському Нови-Мєсто українець Олександр Гудима випередив 42 суперників.

На 37 секунд від Гудими відстав швейцарець Роман Гольцер, на 54 секунди – француз Александр Мартінс.

Підсумкові результати

  • 1. Олександр Гудима (Україна) – 6 хвилин, 43 секунди
  • 2. Роман Гольцер (Швейцарія) +37 секунд
  • 3. Александр Мартінс (Франція) +54 секунди

Реклама

Відзначимо, що раніше бронзу на чемпіонаті Європи з маунтінбайку здобула українка Ірина Попова в дисципліні крос-кантрі елімінатор серед дорослих.

Читайте також: У Париж-2024 поїдемо за "золотом"! Гучна обіцянка української сенсації Олімпіади

Нагадаємо, що на нещодавній Олімпіаді в Токіо лідер збірної України в маунтінбайку Яна Беломоїна показала найкращий час нашої країни в історії Ігор, але цього вистачило лише для восьмої сходинки.

Яна Беломоїна стала восьмою на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Реклама