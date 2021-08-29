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Запав язик! У Росії загинув воротар під час матчу

Любомир Луканюк
29 серпня, 09:52
Голкіпер клубу Червона Зірка Олександр Шишмарьов помер під час товариського матчу після зіткнення з суперником, більше години лікарі боролися за життя футболіста

Олександру Шишмарьову було 23 роки

У Калінінграді під час товариського матчу між командами Червона Зірка і Балтика трапилася трагедія. Загинув 23-річний воротар Червоної Зірки Олександр Шишмарьов після зіткнення з суперником.

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Лікарі Балтики, а потім і швидкої допомоги протягом години боролася за життя Олександра, але врятувати його не вдалося, повідомляє "Чемпіонат".

"Попередньо зі слів лікаря, який надавав допомогу: у нього запав язик і він задихнувся" , – заявив президент Калінінградської обласної федерації футболу Олександр Гвардіс.

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Так співпало, що рівно 20 років тому після зіткнення з суперником помер український воротар Сергій Перхун, який виступав за московський ЦСКА.

Нагадаємо, що недавно помер легендарний німецький форвард Герд Мюллер.

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