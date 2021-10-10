9 жовтня 19:00
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Україна 2
10 жовтня 21:45
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Франція --
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Зоря --
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Львів --
Динамо --
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Десна --
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Рух --
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Ворскла --
18 жовтня 19:30
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Верес --
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Олександрія --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Замісив суперника: український супертяж здобув перемогу на розігріві Ф'юрі – Вайлдер

Олександр Трикіша
10 жовтня, 06:30
Український боксер Віктор Вихрист здобув восьму перемогу на професійному рингу в андеркарті супербоя між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером

Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net

Поєдинок українця проти американця Майка Маршала відкривав програму андеркарту битви за титул WBC. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер є на нашому сайті.

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Вихрист домінував на рингу в перших раундах і логічно завершив поєдинок вже в третій трихвилинці.

У другому раунді Маршал побував в нокдауні, але знайшов в собі сили продовжити бій. Але не надовго! Уже в наступному раунді американець знову опинився на канвасі, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

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Результати всього андеркарту:

  • Роберт Хеленіус переміг Адама Ковнацкі
  • Ефе Аджагба поступився Франку Санчесу
  • Робейсі Рамірес переміг Орландо Гонсалеса Руїса
  • Едгар Берланга переміг Марсело Естебана Косереса
  • Джуліан Вільямс поступився Володимиру Ернадесу
  • Джаред Андерсон переміг нокаутом Володимира Терьошкіна
  • Віктор Вихрист нокаутував Майка Маршалла
  • Брюс Каррінгтон переміг Сесара Канту

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