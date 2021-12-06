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Забути про титул? Український боксер програв відбірковий бій

Любомир Луканюк
6 грудня, 08:33
36-річний Сергій Дерев'янченко пообіцяв відпочити та розпочати з початку свій шлях за чемпіонським титулом

Адамес переміг Дерев'янченка за очками / Фото: Getty Images

Український боксер Сергій Дерев'янченко спіткнувся на шляху до чемпіонського титулу. Він зненацька програв відбірковий поєдинок.

У Лос-Анджелесі українець вийшов у ринг проти домініканця Карлоса Адамеса. Переможець мав зустрітися із першим номером рейтингу WBC Хайме Мунгією. А далі – бій із чемпіоном.

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Початок поєдинку вийшов складним для нашого боксера. Карлос впевнено йшов уперед, на будь-яку атаку відповідав потужними та точними ударами.

Дерев'янченко, програвши стартові раунди, у другій половині поєдинку активізувався та пішов уперед. На жаль, нокаутувати суперника не вдалося. Довелося чекати на вердикт суддів. Один із них побачив нічию – 95:95, два інші віддали перемогу Адамесу – 96:94 , 97:93.

Це четверта поразка у кар'єрі Дерев'янченка за 13 перемог. Але він не опускає руки. Сергій пообіцяв відпочити та продовжити кар'єру.