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Минай --
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Забудьте про Мессі! Барселона повісила гігантський цінник на мегаперспективного таланта

Сергій Шаховець
21 жовтня, 16:03
Іспанська Барселона офіційно оголосила про продовження контракту з форвардом Ансу Фаті

Барселона продовжила контракт з Фаті, прописавши клаусулу в 1 мільярд / Фото: Reuters

Нова угода з іспанським футболістом гвінейського походження діятиме до червня 2027 року. У контракті прописали суму викупу на унікального форварда – 1 мільярд євро.

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"Моїм бажанням було залишитися в Барсі. Я дуже радий, що клуб повірив у мене. Я хочу добитися тут успіху", – сказав щасливий Фаті на презентації.

На питання журналістів про цифру "10", яку він отримав у спадок від Ліонеля Мессі, 18-річний форвард відповів дуже спокійно.

"Я дуже вдячний капітанам за те, що вони подарували мені 10-ку. Я був до цього готовий, але я не відчуваю ніякого тиску, тому що я знаю, що я можу зробити, і я завжди викладаюся максимально, хоча неможливо зрівнятися з тим, що зробив Лео Мессі"- сказав спадкоємець легендарного аргентинця.

Ансу Фаті / Фото: Reuters

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Додамо, що Ансу Фаті народився 31 жовтня 2002 року в Бісау (Гвінея-Бісау). Зараз він один з найпопулярніших футболістів. Фаті дебютував в основній команді в 2019 році у віці 16 років.

Потім Ансу досяг ще однієї важливої віхи після свого дебюту, коли він став наймолодшим гравцем Барси, що забив у Ла Лізі.

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Фаті також став наймолодшим гравцем "синьо-гранатових" у Лізі чемпіонів, в якій він дебютував в матчі проти Борусії Дортмунд. Свій перший гол у Лізі чемпіонів міланському Інтеру Ансу забив у віці 17 років і 40 днів і побив рекорд турніру, встановлений в 1997 році.

Нагадаємо, що раніше Барселона підписала контракт з ще одним своїм талантом – Педрі, сума відступних за нього теж становить 1 мільярд євро.

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