15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Забудьте Майка Тайсона! Бій Ф'юрі – Вайлдер визнанили найкращим в історії

Олег Люлька
14 жовтня, 12:17
Цього статусу поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера удостоїли відразу дві легенди – Джордж Форман і Боб Арум

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Іван Редкач назвав поєдинок Ф'юрі – Вайлдер боєм року.

Але легендарний американський супертяж Джордж Форман пішов далі, присвоївши рубці в Лас-Вегасі, яка завершилася перемогою Циганського короля, звання найкращого бою в історії хефівейту.

Реклама

"Форман, Фрейзер, навіть Майк Тайсон: забудьте всіх нас. Це новий день, і вся справа в Тайсоні Ф'юрі і Вайлдері. Вони провели найкращий в суперважкій вазі титульний бій в історії", – написав 72-річний Джордж Форман у себе в Twitter.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Із Форманом згоден промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум.

"Ф'юрі vs Вайлдер – найкращий бій в суперважкій вазі. Люди запитають, як він може бути крутішим за третій поєдинок Алі і Фрейзера, який видався просто неймовірним. Я пам'ятаю ту затемнену арену на Філіппінах так, немов зараз сиджу там. Але той бій поступається цьому, тому що в ньому не було стільки насильства і нокдаунів", – сказав 89-річний Боб Арум iFL TV.

Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, минулої суботи Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді. Перед цим обидва боксери кожен двічі побували в нокдауні.

Дивіться, як Ф'юрі нокаутував Вайлдера

Реклама

Дивіться, як Алі переміг Фрейзера в 1975-му

Читайте також:

Реклама