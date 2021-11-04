Забив спиною до воріт: ефектний гол Зозулі у новій команді

У матчі іспанської Сегунди проти Лас-Пальмаса Роман Зозуля відзначився на 79-й хвилині зустрічі. На жаль, команда українця поступилася супернику з рахунком 1:2.

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У новому сезоні Роман зіграв у 13 матчів, забив 1 гол та зробив дві гольові передачі.

Дивіться, як Зозуля забив свій дебютний гол.

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Після 14-ти турів Фуенлабрада посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Від зони вильоту клуб Зозулі відділяє лише два бали.

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Ексфутболіст збірної України став гравцем Фуенлабради у липні цього року. У літнє міжсезоння зірвалося два переходи Романа Зозулі.

Нагадаємо, Роман мав стати гравцем португальського Ешторіла, але цей трансфер зірвали фанати клубу, які обізвали українця фашистом

Раніше з тієї ж причини зірвався трансфер Зозулі до іспанського Алькоркона.

Нагадаємо, історія з "нацистом" Зозулей тягнеться з 2017 року з подачі фанатів мадридського Райо Вальєкано, які не дозволили йому перейти до свого клубу.

При цьому в Україні у червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня через те, що не один рік допомагає нашим військовим.

Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

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