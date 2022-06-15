За таке можуть вбити! Екскапітан збірної Росії публічно засудив війну з Україною

Ігор Денисов шокований війною, яку розв'язала Росія

Війна Росії проти України максимально згуртувала весь світ навколо підтримки нашої країни у боротьбі з фашизмом. Щоправда, у своїй закрила роти більшості, начебто, адекватних росіян.

Майже всі спортсмени з РФ вважають за краще "залишатися поза політикою" і не помічати звірячий геноцид українців, який влаштовує їхня армія. Однак останнім часом з Мордора почали пробиватися промінчики світла.

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Нещодавно гравець жіночої збірної Росії Надія Карпова публічно розкритикувала Путіна за вторгнення до України. А тепер заговорив і екскапітан чоловічої збірної Ігор Денисов. Наводимо основні цитати ексгравця Зеніту, Динамо та Локомотива в інтерв'ю росЗМІ.

Про страх війни:

"Я боюся війни, я людина. Боюся, що бомби полетять над нашими головами. Усі можуть сидіти вдома і кудахтати, що треба те чи це. А як тільки перша бомба полетить, всі кричать. Якщо встигнуть. Я боюся цього, боюся за своїх дітей. У мене четверо дітей. Завтра на мене цегла впаде і хрін зі мною. Але ж у мене діти. Виїжджати ми не хочемо, я хочу жити тут. Я народився тут, то моя країна. Мої діти народилися тут. Чому я маю залишати свою країну? Я не розумію".

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Про 24 лютого:

"Був удома, спав. 25-го я був, м'яко скажемо, шокований. Я думав, що це все зупиниться, як нам усім говорили, на входженні в Донбас і фініш. Але коли через два дні я дізнався, що ми пішли далі, то для мене це був не шок, а жах.

Я дуже сприйнятлива людина. Я муху, якщо можна сказати, убити не можу. Але для мене ця війна – катастрофа та повний жах. Не знаю, може, мене за ці слова посадять чи уб'ють, але я говорю як є. Сприйняття взагалі всього мене змінилося різко.

Я довго не спав. Напевно, чотири дні точно я спав години по три. Я був просто шокований. Я не розумію, чому 2022 року таке. І мені ніхто цього не може пояснити. Може, тому, що я мало начитаний, може, тому, що я погано знаю історію, але я не знаю. Я проти війни. Я проти, коли люди вмирають.

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Про неопубліковане звернення до Путіна:

"Моє мінізвернення до нашого великого відправив. Розумів, звичайно, що хтось на мене дивитися там буде. Але я відправив. Я дав послухати своєму юристу, ми хотіли на ютуб скинути, але всі медіа відмовилися. Просив, щоб це все зупинилося.

Я навіть сказав так: Готовий стати на коліна перед вами. Я, гордий хлопець, готовий став на коліна перед ним, щоб він це все зупинив. Що таке життя однієї людини, якогось Денисова? Гордості вже не було, бо я вже уявляв, до чого все це йде. Але, на жаль, ніхто не виставив.

Потім вони ухвалюють цей закон, коли садять тебе до в'язниці. Звичайно, я ж проста людина. Мені навіть зараз страшнувато. Але я не можу сказати. Я ніде не ховаюся, нікуди не збираюся їхати. Мені це нафіг не треба. Що буде те й буде".

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У чому винен сам Денисов:

"Звинувачую себе в тому, що розв'язалася ця ситуація. Ми не можемо донести до уряду нашу точку зору. Я повністю переконаний, що це неправильно, але не кажу цього. Тільки сьогодні. Але від того, що я говоритиму, що це неправильно, нічого не зміниться. Якщо говоритимуть тисячі, мільйон – теж нічого не зміниться. Тільки коли всі 150 мільйонів розумітимуть, що це неправильно, тоді щось зміниться. Якщо наша країна зайшла туди, це наша спільна вина".

Про санкції з боку УЄФА:

"Я вважаю, що це правильно. Я і всі тут у Росії причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми обираємо владу. Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке стосовно нас".

Зазначимо, що Денисов чотири рази ставав чемпіоном Росії, а також здобував Кубок та Суперкубок УЄФА у Зеніті разом із Анатолієм Тимощуком. За збірну Ігор провів 53 матчі.