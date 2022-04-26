За два благодійні матчі в Туреччині Шахтар зібрав понад 8 млн гривень

Шахтар проводить благодійний тур Європою / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольний клуб Ріната Ахметова Шахтар за дві останні гри з турецькими командами Антальяспорт та Фенербахче зібрав 8,2 млн грн, які будуть перераховані українським медикам та дітям, які постраждали від російської агресії в Україні. Про це повідомляє сайт Шахтаря.



Матч у Стамбулі з Фенербахче приніс 5 млн грн, а останній матч із Антальяспором ще 3,2 млн грн.

Наступна гра Шахтаря відбудеться 1 травня у Хорватії з місцевим Хайдуком.

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Нагадаємо, що Шахтар проводить благодійні ігри в Європі для збору коштів як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри проводилася особлива акція для привернення уваги до злочинів Росії в Україні. Зокрема, у Польщі на поле вийшов хлопець із Маріуполя, якому вдалося забити гол.

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Учора в Туреччині гравці вийшли у футболках із зображенням зап'ястя Валерії Глодан. На ньому бейджик із пологового будинку про народження доньки Кіри, яка у тримісячному віці разом із мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі напередодні Великодня.