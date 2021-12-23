За що він одержав "Золотий м'яч"? Мессі повторив антирекорд результативності

Ліонель Мессі повторив свій антирекорд 15-річної давності / Фото: Reuters
У матчі 19-го туру французької Ліги 1 Парі-Сен-Жермен на виїзді грав проти аутсайдера чемпіонату Лор'яна. Команда Мессі зуміла уникнути поразки на останніх хвилинах поєдинку. Але рятівний гол забив не Лео, а його партнер з атаки Мауро Ікарді.
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Цей матч став восьмим поспіль виїзним поєдинком, у якому Мессі не забиває.
Неприємна серія стала повторенням антирекорду 15-річної давності, коли аргентинець виступав за Барселону, повідомляє Stats Foot. Попереднього разу Мессі так довго не забивав із вересня 2006 року до березня 2007-го.
Зазначимо, що результативність аргентинця в Лізі 1 виглядає гнітючою – лише 1 гол у 11 матчах.
Але незважаючи на такі показники, перехід Мессі до паризького клубу вже окупив себе. Раніше ми повідомляли, що лише на одних футболках ПСЖ заробив суму рівну вартості всього складу київського Динамо.