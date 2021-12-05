5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Ювентус – Дженоа: о котрій і де дивитися матч Шевченка проти найсильнішого клубу Італії

Сергій Шаховець
5 грудня, 12:14
У неділю, 5 грудня, Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка зіграє проти Ювентуса – одного з найтитулованіших клубів Італії. Список трансляторів знакового матчу Серії А

У матчі 16-го туру Серії А Дженоа Андрія Шевченка протистоятиме Ювентусу / Фото: Reuters

Поєдинок 16-го туру Серії А Ювентус – Дженоа відбудеться у неділю, 5 грудня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Онлайн Ювентус – Дженоа доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • Матч! Футбол 1
  • DAZN
  • Setanta Sports 1
  • BT Sport 1
  • Arena Sport 1 Словенія
  • C Більше Швеції
  • Digi Sport 2 Rumania
  • Eleven Sports 2 Poland

"Ювентус – це чудова команда, команда чемпіонів, у них багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол.

Алегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що має, і він це багато разів доводив", – заявив перед матчем Андрій Шевченко.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Ювентус – Дженоа аналітики букмекерських контор називають господарів. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.23, на нічию – 6.20, на перемогу гостей – 17.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

  • виграш Ювентуса – 76%
  • нічия – 17%
  • виграш Дженоа – 7%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

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ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, склад Дженоа (97 млн євро) у шість разів дешевший за кадрову обойму Ювентуса (603 млн євро).

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ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Ювентус та Дженоа зустрічалися один з одним 160 разів.

  • Перемоги Ювентуса – 90
  • Нічиї – 32
  • Перемоги Дженоа – 38
  • Різниця м'ячів – 314:195

ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває у зоні вильоту Серії А, займаючи 18-те місце. В активі "грифонів" десять очок, і від рятівного 17-го місця їх відокремлює лише один бал.

Туринський Ювентус поки що ніяк не може набрати хід у чемпіонаті. Після 15 зіграних матчів "стара синьйора" посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Серії А.