Ювентус – Дженоа: о котрій і де дивитися матч Шевченка проти найсильнішого клубу Італії

У матчі 16-го туру Серії А Дженоа Андрія Шевченка протистоятиме Ювентусу / Фото: Reuters

Поєдинок 16-го туру Серії А Ювентус – Дженоа відбудеться у неділю, 5 грудня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Онлайн Ювентус – Дженоа доступний на нашому сайті.

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"Ювентус – це чудова команда, команда чемпіонів, у них багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол. Алегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що має, і він це багато разів доводив", – заявив перед матчем Андрій Шевченко.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Ювентус – Дженоа аналітики букмекерських контор називають господарів. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.23, на нічию – 6.20, на перемогу гостей – 17.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Ювентуса – 76%

нічия – 17%

виграш Дженоа – 7%

найімовірніший рахунок – 2:0

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ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, склад Дженоа (97 млн євро) у шість разів дешевший за кадрову обойму Ювентуса (603 млн євро).

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ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Ювентус та Дженоа зустрічалися один з одним 160 разів.

Перемоги Ювентуса – 90

Нічиї – 32

Перемоги Дженоа – 38

Різниця м'ячів – 314:195

ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває у зоні вильоту Серії А, займаючи 18-те місце. В активі "грифонів" десять очок, і від рятівного 17-го місця їх відокремлює лише один бал.

Туринський Ювентус поки що ніяк не може набрати хід у чемпіонаті. Після 15 зіграних матчів "стара синьйора" посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Серії А.